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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف القـ.تال في رمضان

صدى البلد

رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية في السودان في شهر رمضان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن الوقت قد حان لإسكات البنادق ورفع الصوت من أجل السلام في السودان. وبمناسبة شهر رمضان المبارك، ناشد الأمين العام جميع أطراف الصراع إلى احترام قيم الشهر الفضيل من خلال الالتزام بوقف الأعمال العدائية.

وقدم الأمين العام إحاطة لمجلس الأمن، أمس الخميس، شدد فيها على ضرورة أن "تنتصر قيم رمضان" وأن يؤدي وقف الأعمال العدائية خلال هذا الشهر إلى إسكات الأسلحة بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، وأن يرسم طريقا راسخا نحو السلام الدائم للشعب السوداني. ومضى قائلا: "علينا ألا ندخر جهدا في سبيل دعم الشعب السوداني في تطلعاته المشروعة لمستقبل سلمي وآمن".

ورحب الأمين العام بالجهود الإقليمية والدولية لحل الصراع – بما فيها جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية(إيغاد)، مشيرا إلى أن منتدى جدة يظل حاسما وواعدا للحوار - وتظل المشاركة الأفريقية أمرا لا غنى عنه.

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