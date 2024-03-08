تغيير وحيد| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية في نهائي كأس مصر.

ويشهد تشكيل الأهلي تعديل وحيد بنزلو كريم نيدفيد بدلا من مروان عطية في منتصف الملعب.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: وكريم وليد (نيدفيد) وعمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.