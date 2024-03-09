يصور فى لبنان.. محمد هشام عبية: صلة رحم يناقش قضية تأجير الأرحام بعمق

كشف المؤلف محمد هشام عبية عن تفاصيل مسلسله الجديد “ صلة رحم ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم على قناة mbc مصر .

وقال محمد هشان عبية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : العمل ينافش بشكل به عمق قضية تأجير الارحام ، وليس بشكل سطحي او استعراض للموضوع .

وتابع محمد هشام عبية حديثه قائلاً : القضية ربما تكون تناولت من قبل فى أعمال درامية ، الا ان في مسلسل صلة رحم الدوافع التي تحرك الابطال والسياق الدرامي سيجعل العمل مختلف .

ويستكمل محمد هشام عبية : العمل أستغرق كتابة لمدة وصلت الى 5 شهور ونصف ، ويتم حالياً تصويره بشكل كامل فى لبنان .

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، ويسرا اللوزي، وصفاء جلال، ومحمد جمعة، وآخرين، ومن تأليف هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

يُعرض "صلة رحم"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر".

تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم بخطوات خارج إطارالقانون لاستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل، ما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.

ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولادة.