محمد هشام عبية: عرض «صلة رحم» في النصف الأول من شهر رمضان

كشف المؤلف محمد هشام عبية عن موعد عرض مسلسله الجديد “صلة رحم”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

وقال محمد هشام عبية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “العمل من المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وقد يبدأ العرض قبل حلول شهر رمضان على منصة شاهد الإلكترونية”.

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، ويسرا اللوزي، وصفاء جلال، ومحمد جمعة، وآخرين، ومن تأليف هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

يُعرض "صلة رحم"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر".

تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم بخطوات خارج إطارالقانون لاستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل، ما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.

ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولادة.