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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإعلان عن موعد الانتهاء من تصوير "نور خالد وولده خالد نور"

صدى البلد

يواصل صناع مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” من بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو، تصوير العمل تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان القادم. 

ومن المقرر أن ينتهي صناع مسلسل خالد نور ووالده نور خالد من تصوير العمل عقب الأسبوع الأول من شهر رمضان. 

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المسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.


آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

ويشار إلى أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم بيت الروبي الذى قدمه مع الفنان كريم عبد العزيز وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فى مصر وباقى الدول العربية.

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