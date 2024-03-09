للمنافسة على صدارة الدوري..موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي..وهذا موقف صلاح من اللعب

في مباراة مرتقبة للمنافسة على الصدارة، يستعد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي غدا الأحد في تمام السادسة إلا الربع مساءً، بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة ال 28 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 5 مباريات على أن تستكمل الجولة بأربعة مواجهات غدا الأحد على رأسهم قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي وتختتم الجولة الاثنين بمواجهة واحدة.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي كالتالي



السبت 9 مارس

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون.. 2:30 عصرا

بورنموث ضد شيفيلد يونايتد.. 5 مساء

كريستال بالاس ضد لوتون تاون.. 5 مساء

وولفرهامبتون ضد فولهام.. 5 مساء

آرسنال ضد برينتفورد.. 7:30 مساء

الأحد 10 مارس

أستون فيلا ضد توتنهام.. 3 عصرا

وست هام ضد بيرنلي.. 4 عصرا

برايتون ضد نوتينجهام فورست.. 4 عصرا

ليفربول ضد مانشستر سيتي... 5:45 مساء

الاثنين 11 مارس

تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد... 10 مساء



وكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته بمؤتمر صحفي: كان علينا التكيف في بعض النواحي، لكننا فعلنا ذلك بشكل جيد حقًا. الفريق الذي يلعب فيه محمد صلاح والفريق الذي لا يلعب فيه هو أمر مختلف تمامًا ولحسن الحظ لم نشاهد ذلك في النتائج.

وواصل: صلاح جاهز للمشاركة بشكل تام في مباراة مانشستر سيتي.



وتفصل نقطة واحدة فريق ليفربول المتصدر عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، كما يفصل السيتي عن أرسنال صاحب المركز الثالث نقطة واحدة فقط.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ونقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثالث