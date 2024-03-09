دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة.. واظب عليه بيقين

الدعاء بعد الصلاة بصفة عامة مستجاب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة إذا فرغت من صلاة فقل “ اللهم أجرني من نار جهنم ” وكررها سبع مرات ، وهذا الحديث يؤكد استجابة الدعاء بعد الصلاة مباشرة ، ودعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة ، ليس له صيغة محددة فلك أن تدعو بأي صيغة وبما تحتاج ، ولكن عليك أن تستغفر الله ثلاثا بعد التسليم من الصلاة مباشرة ثم تردد دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة ، و دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة أيضا مستجاب لأنه أتى بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وهي الصلاة ، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتاد دبر كل صلاة أن يستغفر الله ثلاث مرات ويسبح الله 33 و يحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويكمل المائة بقول لا اله الا الله .

دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة

بعد التسليم من الصلاة يجب الاستغفار 3 مرات أولا لجبر النقص في الصلاة ثم تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذا العمل عظيم جدا ، ثم تدع قائلا:

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)، ويقال كل صباح ومساء. (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال). (حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات).

(اللهم إني أعوذ بك من التردي و الهدم و الغرق و الحرق، و أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، و أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، و أعوذ بك أن أموت لديغا).

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، و أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة).

(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات).

(اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي).

