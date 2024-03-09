الجامعة العربية تعقد جلسة حوارية لتيسير الحوار الليبي- الليبي.. غدا

وجَّه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدعوة إلى محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى جلسة حوارية تعقد الأحد 10 مارس 2024 بمقر الجامعة العربية بهدف تيسير الحوار الليبى-الليبى، في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن هذه الدعوة تأتي استشعاراً لمسئوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربى الهام وفي هذا التوقيت الدقيق وكمسعي لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم الى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أية اعتبارات.

