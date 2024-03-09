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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تشارك.. الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية للمساعدات على غزة

صدى البلد

نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الدولية التي يبذلها الأردن للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، وتجسيداً لالتزامها بدعم صمود الأشقاء جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة وطائرتان تابعتان لفرنسا وطائرة تابعة لبلجيكا.

وأصبح عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ 6 نوفمبر الماضي 35 إنزالاً جوياً أردنياً، فيما شاركت 10 دول شقيقة وصديقة في تنفيذ 36 إنزالاً جوياً بالتعاون مع القوات المسلحة.

القوات المسلحة الأردنية 10 إنزالات جوية غزة الأردن استمرار الحرب الإسرائيلية

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