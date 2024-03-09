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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لن تصدق.. أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB

يواجه المستهلكون في سوق السيارات المستعملة بمصر تحدياً جديداً مع ارتفاع أسعار سيارة هيونداي أكسنت RB بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وفقًا للبيانات الأخيرة.

تعتبر سيارة هيونداي أكسنت RB من الطرازات السيدان الشهيرة في السوق المصري، حيث تتميز بمحرك قوي مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة 125 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/متر. كما تتميز السيارة بنظام دفع أمامي واقتصادية استهلاك الوقود، حيث تستهلك حوالي 6.5 لتر من الوقود لكل 100 كم.

بالإضافة إلى أدائها القوي، تأتي سيارة هيونداي أكسنت RB مزودة بمجموعة من الميزات والتجهيزات، مثل فتحة سقف، وجنوط رياضية، ونظام ترفيهي شامل يشمل مكبرات صوتية، وراديو، وبلوتوث، ومدخل USB، ومشغل صوت AUX، وشاشة وسائط مقاس 7 بوصة.

بهذه المواصفات الفريدة والأداء الممتاز، تظل سيارة هيونداي أكسنت RB خيارًا مثيرًا للاهتمام في سوق السيارات المستعملة بمصر، ولكن مع ارتفاع الأسعار، يتوجب على المستهلكين التفكير بعناية قبل اتخاذ قرار الشراء.

 

أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل؟

  • يتراوح سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2021 بين 589 ألف جنيه و713 ألف جنيه.
  • بينما يتراوح سعر موديل 2022 بين 713 ألف جنيه و808 ألف جنيه.
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