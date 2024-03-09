«ميلوني» تتمسك بتوصيفها «الذكوري»|صدمة في إيطاليا بسبب عدد حوادث قتـ ـل النساء|تقرير

قُتـ ـلـت أكثر من 100 امرأة في عام 2023، وأصبح مصطلح “قتـ ـل النساء” - الذي يُطلق عادةً عندما تُقتـ ـل امرأة على يد شريك حالي أو سابق - موضوعيًا للغاية لدرجة أن الموسوعة الإيطالية أطلقت عليه لقب كلمة العام في عام 2023.

بعضهم يُطعن، والبعض يُطلق عليه الرصاص، والبعض يُخنق، لكن جميع النساء اللاتي قُتـ ـلن بسبب جريمة ضد الإناث عمومًا في إيطاليا لديهن شيء واحد مشترك، إنهن يعرفن قاتلتهـ.ـن، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي ان ان على موقعها.

وربما يكون في إيطاليا رئيسة وزراء، لكنها تحرص على عدم تعريف نفسها على أنها ناشطة نسوية.

ولم تجرّم الحكومة في روما الجرائم العاطفية إلا في عام 1981، ولا يزال النظام القضائي في كثير من الأحيان تصدر أحكام مخففة على القتلــة الذكور إذا كانت زوجاتهم غير مخلصات.

وفي قضية سيئة السمعة وقعت عام 2020، تمت تبرئة أنطونيو جوزيني البالغ من العمر 80 عامًا من ضرب زوجته كريستينا مايولي البالغة من العمر 62 عامًا حتى الموت أثناء نومها ثم قطع رأسها وقطعت ساقيها لأن المحكمة قالت إنه عانى من “الغيرة الهذيانية” بسبب وظيفة زوجته في مدرسة محلية، ولا يزال حراً حتى اليوم.

وتقول لوريلا زاناردو، الناشطة والمعلمة ومخرجة الأفلام الوثائقية، وفقا لـ سي ان ان، إن انتشار العنف المنزلي في إيطاليا يتغذى على الإخفاقات المجتمعية.

وبدأ الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم 'Il Corpo delle Donne' أو 'أجساد النساء' للمخرج زاناردو عام 2009، حول التمييز الجنسـي في التليفزيون الإيطالي العام والخاص، محادثة وطنية حول العلاقة بين التمييز الجنــسي والاعتداء الجنــسي والمساواة بين الجنسين.

وفي حين أن إيطاليا لا تعاني من أعلى معدل للعنف المنزلي في أوروبا، إلا أنها من بين أدنى المعدلات في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين.

وفي عام 2023، تراجعت تصنيفات إيطاليا عن العام السابق بناءً على عوامل مثل زيادة التفاوت في الأجور، مما يجعل من الصعب على النساء ترك الزواج لأنهن غير قادرات على إعالة أنفسهن.

وقالت زاناردو: 'لقد كانت إيطاليا دولة أبوية لسنوات عديدة، لكنها أيضًا دولة يصعب فهمها لأنه في السبعينيات كانت إحدى أهم الحركات النسائية وأكثرها نجاحًا هي الإيطالية'.

واضافت “لقد سألت نفسي ماذا حدث بعد هذه الحركة، من الصعب تفسير ذلك، لكن هذه الحركة كانت سياسية للغاية وكان لها دلالة سياسية واضحة جدًا”

جزء من مشكلة وجود حركة نسوية مرتبطة بشكل وثيق بالسياسة هو أنها تصبح مثيرة للانقسام، وفقا لما ذكره تقرير سي ان ان

وفي إيطاليا، كانت الحركة النسوية مدفوعة إلى حد كبير باليسار، مما يعني أن أولئك الذين دعموا الأحزاب ذات الميول اليمينية، بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية جيورجيا ميلوني، نأوا بأنفسهم عن الحركة النسوية بالكامل.

وقال زاناردو: 'لدينا رئيسة وزراء، لكنها تعارض ذلك تمامًا'، مضيفًا أن جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة اختارت استخدام صيغة المذكر "رئيس الوزراء' بدلاً من احتضان حقيقة أن إيطاليا - واحدة من أهم الدول في العالم - لديها عدد قليل من القيادات النسائية في العالم.

واضاف زاناردو: 'إنها تتفاخر بلقب “رئيس الوزراء” مثل الرجل، وأعتقد أن امرأة مثلها يمكن أن تكون ناشطة في اللغة أيضًا من خلال إظهار للأجيال الشابة أن القادة يمكن أن يكونوا من النساء'.

ولم يستجب مكتب ميلوني لطلب التعليق على سبب استخدام المقالة الذكورية أمام عنوانها.

لقد كانت الحركات النسوية وسيلة ناجحة لتحقيق قدر أكبر من المساواة في جميع أنحاء العالم.

وذكر مجلس أوروبا: 'بشكل عام، يمكن النظر إلى الحركة النسوية على أنها حركة تهدف إلى وضع حد للتمييز الجنسي والاستغلال الجنــسي والقمع وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في القانون والممارسة'.

والحركات النسوية هي التي تبذل قصارى جهدها لمساعدة ضحايا سوء المعاملة في إيطاليا.

CADMI هو مركز ملجأ وموارد للنساء المعنفات في ميلانو، وقد أنقذ 600 امرأة من المواقف المسيئة في العام الماضي.

وبدأ المركز اتحاد النساء الإيطالي، وهو مجموعة نسوية ذات ميول يسارية مناهضة للفاشية افتتحت المركز لمنح النساء شريان الحياة.

وقالت كريستينا كاريلي، التي تدير المركز، لشبكة CNN، إنهم يعملون على إعادة التأهيل وإعادة التثقيف لتمكين النساء من التطور من ضحايا إلى ناجيات، وأن يصبحن مستقلات مالياً.

وتقول كاريلي: لقد ساعدوا في دعم أكثر من 36000 امرأة منذ أن فتحوا الأبواب في عام 1986.

ويعد تطوير العلاقات المبنية على الثقة أمرًا أساسيًا للتمكين، لكن عملهم لم يكن سهلاً دائمًا.

وتضيف كاريلي إنه عندما بدأوا، لم يثق بهم الناس.

وتابعت 'لقد كانوا صغارًا جدًا، لكنهم لم يدركوا العنف ولم تتح لهم الفرصة للخروج من تلك القصة. لماذا؟ في الواقع، لأن مراكز مكافحة العنف لم تكن معروفة إلا قليلا”.

واستطردت 'وبعد ذلك، حتى من الناحية الثقافية، كانت النساء ما زلن متجذرات جدًا في الثقافة الأبوية، وهي تلك الثقافة التي تقوم على التفاوت في السلطة بين الذكور والإناث، وأيضًا على البعد العلاقةي لمفاهيم مختلفة جدًا للعلاقات.'

تعتقد كاريلي أن النجاح يلهم النساء الأخريات.

وقالت: ‘بالنسبة لنا، فإن طريق المرأة إلى الحرية مهم أيضًا لجميع النساء الأخريات، لأنه يوضح أنه يمثل رمزًا لاحتمال ما’، مضيفة 'للمرأة الحق في أن تكون حرة، وبالتالي فإن هذا له قيمة قوية بالنسبة لنا، بما في ذلك القيمة السياسية'

وكانت هناك نقطة اشتعال في العام الماضي عندما تم العثور على جثة جوليا تشيتشيتين البالغة من العمر 22 عامًا، في نوفمبر، مصابة بجروح متعددة بالســكاكين في وادٍ شمالي إيطاليا، بعد أسبوع من رؤيتها مع صديقها السابق فيليبو توريتا.

وهرب توريتا إلى ألمانيا حيث اعترف بقتل المرأة التي ظل يناديها بصديقته على الرغم من أنهما لم يعودا معًا.

وأخبر أصدقاء تشيكيتين المحققين أنها كانت قلقة من أن توريتا كان يلاحقها.

وقالت شقيقتها إنها التقت به في محاولة لنزع فتيل الموقف.

وينتظر توريتا محاكمة سريعة تأخذ في الاعتبار اعترافه. ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة، ولكن من المرجح أن يُحكم عليه بعقوبة أقصر بسبب اعترافه، بناءً على قضايا لها سابقة مماثلة.

وأثار مقتل تشيتشيتين الجدل حول العنف ضد المرأة، مع تنظيم احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد. وحضر جنازتها أكثر من 8000 شخص، بما في ذلك الرئيس الإيطالي. لكن بعد أسبوع من دفنها، ماتت أربع نساء أخريات، جميعهن قُتــلن على يد أزواجهن السابقين أو أصدقائهن.