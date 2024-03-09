رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب أخره"

طرحت الصفحة الرسمية لmbc البرومو الرسمي لبرنامج “رامز جاب أخره” ، والذى من المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024.

ويقدم رامز جلال برامج المقالب في ضمن موسم الدراما الرمضانية، بشهر رمضان الكريم، منذ عام 2009 حيث لم ينقطع خلال أي عام عن تقديم هذا النوع من البرامج الذي يستضيف فيه الفنانين ويوقعهم في مقلب كوميدي.

برامج رامز جلال

وبدأ رامز جلال سلسلة برامجه في عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم الذي قدم منه موسمين، ليبدأ أول برامجه فيالمقالب عام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد وحتى آخر برامج رامز نيفر إيند عام 2023.

ونشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع إنستجرام خلال الأيام الماضية ، بوستر برنامجه الجديد “ رامز جاب من الآخر ”.

وعلق علي الصورة قائلًا : بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين.

كان اخر اعمال رامز جلال هو فيلم “ اخي فوق الشجرة ” والذي عرض في السينمات منذ ما يقرب من العام .

أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.