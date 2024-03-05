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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامز جلال ينشر البرومو الرسمي لبرنامجه رامز جاب من الآخر

صدى البلد

نشر الفنان رامز جلال البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر" المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 


 

وعلق رامز جلال علي البرومو، كاتبًا: بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنايتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين بعون الله رامز_جاب_من_الاخر . ... في رمضان 2024 على MBC مصر
 

ويقدم رامز جلال برامج المقالب في ضمن موسم الدراما الرمضانة، بشهر رمضان الكريم، منذ عام 2009 حيث لم ينقطعخلال أي عام عن تقديم هذا النوع من البرامج الذي يستضيف فيه الفنانين ويوقعهم في مقلب كوميدي.

برامج رامز جلال

وبدأ رامز جلال سلسلة برامجه في عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم الذي قدم منه موسمين، ليبدأ أول برامجه فيالمقالب عام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد وحتى آخر برامج رامز نيفر إيند عام 2023.

رامز حول العالم عام 2009
رامز حول العالم (2) 2010
رامز قلب الأسد 2011
ثعلب رامز ديزرت 2012
رامز عنخ امون 2013
رامز بحر القرش 2014
رامز وأكل الأجواء 2015
رامز يلعب بالنار 2016

رامز تحت الأرض 2017
رامز تحت الصفر2018
رامز في الشلال 2019
رامز مجنون رسمي 2020

رامز عقله طار 2021

رامز موفي ستار 2022

رامز نيفر إيند 2023


 

فكرة برنامج رامز الجديدة

وبحسب ما تم الكشف عنه فإن فكرة برنامج رامز الجديدة تختلف جزئيًا عن الأفكار السابقة حيث سيظهر رامز جلالبشخصيته من أول البرنامج.

ويستقبل رامز جلال ضيوفه منذ دخولهم واستكمالهم وحتى بدء الحديث والترحيب بهم، قبل أن يبدأ المقلب.

وأثناء سير رامز مع الضيوف يجد الضيف نفسه منحدرًا إلى حفرة كبيرة، ومن هنا يبدأ رامز في مناوشة الضيفومساومته على طريقته الكوميدية.

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