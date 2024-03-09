وزير الدفاع البريطاني : السفينة ريتشموند أسقطت مسيّرتين هجوميتين للحوثيين

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن سفينة حربية بريطانية أسقطت طائرتين بدون طيار هجوميتين للحوثيين، وانضمت إلى القوات الأمريكية والفرنسية في العمل لحماية خطوط الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف شابس في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، يوم السبت: 'الليلة الماضية، استخدمت سفينة HMS Richmond صواريخها Sea Ceptor لإسقاط طائرتين بدون طيار هجوميتين - ونجحت في صد هجوم غير قانوني آخر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران'.

وتابع ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية حرية الملاحة.