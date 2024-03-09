مقلب مثير| كهربا رفقة عبدالله السعيد في "رامز جاب من الآخر"

ظهر عدد من نجوم الكرة المصرية في البرومو التشويقي للموسم الجديد من برنامج مقالب الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2024، ويحمل اسم “رامز جاب من الآخر”.

وتواجد محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي برفقة عبد الله السعيد لاعب الزمالك في إحدى الحلقات والمقرر عرضه على شاشة قناة MBC مصر طوال شهر رمضان عقب أذان المغرب.



مواعيد عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2024

ومن المقرر أن يعرض برنامج رامز جلال في موسم رمضان 2024، والذي يحمل اسم رامز جاب من الآخر، على شاشة قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، على أن يتم طرح الحلقة على منصة شاهد عقب عرضها على شاشة القناة.

آخر أعمال رامز جلال

وفي وقت سابق، قدم الفنان رامز جلال فيلم بعنوان أخي فوق الشجرة، حيث عرض في موسم أفلام صيف 2023، وشارك في العمل: نسرين طافش، حمدي المرغني، تارا عماد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسين رحمي، عبد الباسط حمودة، وغيرهم.

ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي حول: الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.