رمضان 2024 .. إطلاق الأغنية الدعائية لـ سر إلهي بصوت حمزة نمرة|فيديو

طرحت قناة CBC منذ قليل، أغنية تتر مسلسل سر إلهي، غناء الفنان حمزة نمرة، والتي تحمل طابع حزين تماشيًا مع الأحداث، من بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.





تفاصيل تتر مسلسل سر إلهي



أغنية تتر مسلسل سر إلهي من كلمات محمود فاروق، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والذي يضع الموسيقي التصويرية للمسلسل أيضًا.

المطرب حمزة نمرة، أول مرة بمشواره الفني يقدم تتر عمل درامي يتم عرضه خلال موسم رمضان، حيث لم يسبق أن خاض هذه التجربة قبل ذلك.

واستعان رؤوف عبد العزيز، بـ"حمزة نمرة" للغناء بالمسلسل، لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور بصوت نجم يحمل صوته طابع خاص يتناسب مع أحداث العمل.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024 قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.