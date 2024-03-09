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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير «كامل العدد بلس1»

صدى البلد

أعلن الفنان صدقي صخر من الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل "كامل العدد بلس1"، والمقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

ونشر صدقي صخر مجموعة من الصور أثناء كواليس المسلسل من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتب معلقا: “فرحة الفركش قبل رمضان”.

وطرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لمسلسل “كامل العدد بلس 1” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وعلى رأسهم  شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب.

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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مسلسلات رمضان 2024| صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير «كامل العدد بلس1»

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