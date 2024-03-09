شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

وجّهت الفنانة هيفاء وهبي رسالة شكر لجمهورها الذى حرص على تهنئتها بعيد ميلادها.

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وكتبت معلقة: “شكرا لرسائلكم وأمنياتكم الجميلة بمناسبة عيدي .. وبمناسبة حلول الشهر الفضيل .. رمضان مبارك عليكم بالخير والبركة وكل عام وأنتم بخير ”.

طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم وصلتلها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان

وكانت طرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، عُرض مؤخرا للفنانة هيفاء وهبي، فيلم رمسيس باريس، في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

أطلق الفنان عصام كاريكا عددا من التصريحات النارية بخصوص تعاونه مع هيفاء وهبى ورأيه فى أغانى محمد رمضان وبرامج المقالب وذلك خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية.

وقال عصام كاريكا: لا أتمنى التعاون مع هيفاء وهبي في عمل فني، مضيفًا أنه إذا صنف الفنان أحمد سعد بنجم مصر الأول سيضره وأرى أن محمد رمضان مؤدٍ وليس مطربا غنائيا.