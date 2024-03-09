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رئيس التحرير
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توك شو

استحضرنا أرواح | أسما إبراهيم تكشف مفاجآت في حبر سري رمضان 2024

الاعلامية اسما ابراهيم
الاعلامية اسما ابراهيم

أكدت الإعلامية أسما إبراهيم، أنها ستقدم العديد من المفاجآت في موسم رمضان 2024 من برنامج حبر سري، مشددة أنه تم الاعتماد وإدخال التكنولوجيا في إحدى فقرات البرنامج، قائلة: "استحضرنا أرواح في الاستديو.. النجم هيشوف نفسه وهو صغير وهو في الوقت الحالي".

وأشارت "إبراهيم"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن في "البرومو" الخاص بالبرنامج لم يتم عرض أي جملة لأي ضيف، منوهة بأنها لا تريد أن "تحرق" أجزاء من حلقات البرنامج أو الضيوف، مؤكدة أن الجمهور سينتظر الضيوف والحلقات أفضل، وهذا الموسم يضم نجوم لم يعتادوا الظهور على شاشات التلفزيون.

وأوضحت أسما ابراهيم، أن هذا الموسم يضم نجوم في الفن والرياضة والسياسة بشكل كبير، مؤكدة أن الحلقة بها أسئلة صعبة وبها جانب إنساني، والبرنامج يضم العديد من الأشياء المختلفة عن المواسم الماضية وهناك عدد من الحضور انهاروا بشكل كبير، كاشفة عن أن الضيف الأول هو أمير كرارة.

 

الإعلامية أسما ابراهيم الإعلامية كريمة عوض برنامج حبر سري شاشة القاهرة والناس توك شو

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