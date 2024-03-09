الشاعر عطا نور: كان حلمي أن تصل قصائدي إلى صوت ياسر وهبة|فيديو

مدرسة في الأداء الصوتي

علق الشاعر الدكتور عطا نور، على إلقاء اللواء ياسر وهبة، أشعاره أمام الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشاعر الدكتور عطا نور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كان حلمي وطموحي أن تصل قصائدي إلى صوت ياسر وهبة".

وأضاف: "أوجّه التحية والتقدير اللواء ياسر وهبة على كل ما قدمه من أداء راقٍ ومُميز منذ أن ظهر على الساحة كمقدم لندوات القوات المسلحة".

وأشارت الشاعر الدكتور عطا نور: "صوت اللواء ياسر وهبة صوت ذهبي لن يتكرر في تاريخ مصر، وهو مدرسة في الأداء الصوتي".