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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حقيقة أم خرافة.. تناول فيتامين سي يعالج نزلات البرد

هل تناول فيتامين
هل تناول فيتامين سي يعالج نزلات البرد حقيقة أم خرافة؟

تناول فيتامين C له دور في دعم جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام. ومع ذلك، لا يوجد دليل قاطع يثبت أن تناول فيتامين C يمكنه علاج نزلات البرد بشكل فعال، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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هل تناول فيتامين سي يعالج نزلات البرد حقيقة أم خرافة؟

البحوث العلمية حول فاعلية فيتامين C في علاج أو منع نزلات البرد قد أظهرت نتائج متباينة. هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن تناول جرعات عالية من فيتامين C قد يقلل من مدة وشدة أعراض نزلات البرد لدى بعض الأشخاص، بينما هناك دراسات أخرى لم تجد فوائد ملحوظة.

من الجدير بالذكر أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C، يساهم في دعم الجهاز المناعي والحفاظ على الصحة العامة. ومع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية، بما في ذلك فيتامين C، لضمان أنها آمنة ومناسبة لك.

عندما تصاب بنزلة برد، يُنصح عمومًا بالراحة وشرب السوائل بكثرة وتناول وجبات غذائية متوازنة والحفاظ على النظافة الشخصية. إذا استمرت أعراضك أو تفاقمت، فيُفضل استشارة الطبيب لتشخيص الحالة واستشارته بشأن العلاج المناسب.

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