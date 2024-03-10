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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

صغرت 30 سنة.. شاهد إلهام شاهين بملامح شبابية تثير الجدل بالفيسبوك

إلهام شاهين
إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها صورة جديدة لها علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك وذلك أثناء حفل توقيع  رواية خوفو و ذات العيون الذهبيه للدكتور زاهى حواس

 

وظهرت الهام شاهين بإطلالة كلاسيك  حيث ارتدت جاكت باللون البيج مطرز بالخيوط باللون البرتقالي

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين مكياجاً هادئاً جداً وبسيطاً جعلها تظهر بملامح شبابية كأن عمرها بالثلاثينيات. 

 

 وكتبت علي الصور " ألف مبروووك حفل توقيع  رواية خوفو و ذات العيون الذهبيه للدكتور زاهى حواس و فيرونيك  فرنوى .. و ترجمتها من الفرنسيه للعربيه د. ناديه شامة .
 

إلهام شاهين الثلاثينات الفنانة إلهام شاهين اطلالة الهام شاهين أبرز إطلالات إلهام شاهين

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