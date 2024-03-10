أيمن يونس: زعلان من لاعبي الزمالك

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أنه حزين للغاية من إضاعة لاعبي الزمالك الفوز أمام الأهلي وعدم استغلال حالة الأهلي خاصة في الشوط الأول.

وقال أيمن يونس، في تصريحات لقناة الزمالك، إن النادي الأبيض لن يفوز بالبطولات بالسيطرة والشو داخل الملعب، ففي النهاية لم يسجل لاعبو الزمالك أهدافا، وبالتالي هم قصروا في حق ناديهم.

وأشار يونس إلى أنه لم يكن هناك أي حجة للاعبي الزمالك هذة المرة، المجلس وفر لهم كل شيء، والجماهير دعمتهم بشدة، لكنهم لم يكونواعلى قدر المسئولية.

واختتم يونس تصريحاته بالتأكيد على أن كولر مدرب الأهلي أخطأ ودفع بتشكيل خطأ، وسلّم نصف الملعب للزمالك، لكن لاعبي الزمالك لميستغلوا هذا الأمر.