عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن العقوبة التي سيتم توقيعها على محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد واقعته المثيرة مع جمهور الأهلي.





وقال مدحت شلبي، في تصريحات ببرنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يُقدمه عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «سيتم توقيع عقوبة على شيكابالا، وفقًا لتقرير عادل محفوظ، مراقب المباراة الذي سيقدمه اليوم الأحد».



وكشف مدحت شلبي، عن مفاجأة قائلًا: «لو تم توقيع عقوبة على شيكابالا، ستنصب على مباريات كأس مصر فقط».



ويستعد الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل،، ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري.