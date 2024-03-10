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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مرعب.. امرأة تتعرض لكارثة بعد إزالة الشعر الزائد من حاجبيها بالخيط

صدى البلد

قامت "ميغان فرانسيس"، أم لطفلتين، بعملية تجميلية لحاجبيها كهدية مبكرة من عائلتها لعيد الميلاد، ولكن النتيجة كانت صادمة، وكادت أن تصاب بالعمى بسببها، وفق ما نقل موقع "ذا صن" الالكتروني.

وفي التفاصيل، خرجت ميغان وأمها "أنجلينا" لتجهيز استعدادات عيد الميلاد، وقامتا بصبغ حواجبهما وازالة الشعر الزائد بالخيط في صالون تجميلي معروف، قبل عيد الميلاد.

وكانت فرانسيس تحب حقاً رسم حواجبها في الوقت المناسب لحفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، كما أنها لم تكن المرة الأولى التي تخضع لتجميل الحواجب هذا، ولكن فور عودتها إلى المنزل، بدأ حاجباها بالوخز والحرق، ومع مرور الأيام، ازدادت الأمور سوءًا.

وشعرت فرانسيس بحرارة مرتفعة للغاية في جبينها وانتفخ حاجباها بشكل مخيف، وبعد أربعة أيام، انتفخ وجه ميغان لدرجة أنها لم تكن قادرة على الرؤية، وتم نقلها بسرعة إلى مستشفى الأميرة الملكي في تيلفورد.

وأكد الأطباء أن فرانسيس عانت من رد فعل تحسسي شديد، وتم إدخالها إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

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