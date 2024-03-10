مدبولي يتوجه لسانت كاترين لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع «التجلي الأعظم»

توجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد؛ لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام".



"التجلي الأعظم فوق أرض السلام" هو عبارة عن مشروع تطويري بحت، يهدف إلى إحياء المكانة الروحانية والدينية لمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.



ويرتكز هذا المشروع على إعادة تخطيط المدينة بالكامل والحفاظ عليها كمحمية طبيعية، ذلك من خلال إبراز البعد الجمالي والطابع البدوي التراثي لأهالي سانت كاترين؛ بجانب وضع معايير التنمية المستدامة في الاعتبار عند تنفيذ أعمال التطوير.

