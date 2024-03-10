إعلام إسرائيلي: حزب الله أطلق 35 صاروخاً بالقصف الأخير على قاعدة ميرون

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن حزب الله أطلق 35 صاروخا في القصف الأخير من جنوب لبنان تجاه قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية والمنطقة المحيطة بها في منطقة الجليل الأعلى المحتل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، تم اعتراض بعض الصواريخ وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه تم رصد حوالي 35 عملية إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض بعضها.

وقال إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مناطق تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، ومواقع أخري جنوب لبنان ردا على الهجوم.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، بانطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى المحتل بعد إطلاق صاروخي كثيف باتجاه قاعدة ميرون ومحيطها.

وقالت نجمة داود الحمراء إنه بعد إطلاق صفارات الإنذار لم ترد في هذه المرحلة أي مكالمات بشأن سقوط قتلى أو جرحى.