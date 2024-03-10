محافظ القليوبية: افتتاح 9 معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

بعث عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ القليوبية خلال افتتاحه عدد من معارض أهلا رمضان اليوم على أنه تم افتتاح 9 معارض حتى الآن بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك مرور ميداني من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض " أهلا رمضان" للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع " قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين .

وأكد المحافظ أن معارض وشوادر أهلا رمضان ستكون متواجدة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل التجارية تخصص مكاناً محدداً لإقامة معارض وشوادر أهلا رمضان، وذلك تخفيفا على المواطن وتوفير سلع ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار وتخفيضات تنافسية تسهيلا على المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار، مؤكدا أن معارض وشوادر أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وأن المعارض هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل إلى 20 % .