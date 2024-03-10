مجلس النواب يحيل 35 تقريرا بمقترحات وشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات بها

أحال مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، بشأن العديد من الاقتراحات المقدمة من العديد من النواب للعمل علي تقديم خدمات لدوائرهم الانتخابية وكانت اللجنة قد ناقشت تلك الاقتراحات بحضور ممثلين عن الحكومة وقامت بإعداد تقارير بشأنها تضمن العديد من التوصيات.

وجاءت التقارير كالتالي:

1. النائب أشرف الشبراوي، بشأن الموافقة على رصف مدخل قرية النهضة – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

2. النائبة سحر العشري، بشأن رصف طريق قرية أبوصير – مركز سمنود – محافظة الغربية. 3. النائبة ريهام عبد النبى، بشأن تخصيص قطعة أرض بديلة لسوق الأربعاء بعيدًا عن الطرق الرئيسية – مركز إدفو – محافظة أسوان.

4. النائب ناصر عطية، بشأن رصف طريق قفط الذى يبدأ من قرية الكلاحين إلى مدينة القصير – محافظة قنا.

5. النائب على بدر، بشأن نقل موقف سيارات أجرة المنيب وأكتوبر إلى الموقف الخاص بجوار مدينة الحرفيين مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.

6. النائب محمود نجيب مشعل، بشأن استكمال أعمال المعهد الأزهرى الإعدادى الثانوى بقرية الرحامنة – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

7. النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توفير الاعتماد المالى اللازم لاستكمال بناء نادى غرب البلد – محافظة أسيوط.

8. النائب حسين رجب حسين، بشأن إنشاء ملعب ثلاثى (كرة يد – كرة طائرة – كرة سلة) وإحلال وتجديد الملعب القانونى بمركز شباب برج العرب الجديد – محافظة الإسكندرية.

9. النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجوع الرياينة – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

10. النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب البدارى – محافظة أسيوط.

11. النائب مجدى الأمير، بشأن إنشاء وحدة نفسية لعلاج الأمراض النفسية بالوحدة الصحية بالفروسات- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية.

12. النائب السيد شمس الدين، بشأن تنجيل الملعب الخاص بمركز شباب قرية شنو بمركز شباب كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ.

13. النائب أحمد العوضى، بشأن إدراج محطة مياه الشرب بمركز تمى الأمديد ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 – محافظة الدقهلية.

14. النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة طرح مبادرة هيئة المجتمعات العمرانية التي تم طرحها في شهر يونيو سنة 2023 بإعفاء السادة المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومحلات من غرامات التأخير بنفس الشروط التي تم طرحها من قبل.

15. النائب إيهاب أنيس، بشأن إنشاء محطة صرف صحى بقرية نوسا البحر- مركز أجا- محافظة الدقهلية.

16. النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن استخراج الأحوزة العمرانية بمركزى (سيدى سالم، والرياض) – محافظة كفر الشيخ.

17. النائب محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى عزبة الخضيرى بمدينة الروضة – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

18. النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن استكمال الصرف الصحى في منطقة معمل القزاز- وحدة محلية زهرة- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

19. النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تعزيز البند المالى لصرف باقى تعويضات الجهود الغير عادية للعاملين بالتربية والتعليم- محافظة أسيوط.

20. النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمركز دار السلام- محافظة سوهاج.

21. النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية أحمد عرابى على قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

22. النائبة رشا فايز كليب، بشأن إنشاء مركز تطوير مهنى بجامعة دمنهور- محافظة البحيرة.

23. النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن التعاقد مع أطباء تخصص مخ وأعصاب بعيادة مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

24. النائب محمد عبد الله زين، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة إمتداد شمال غرب المدينة لإنشاء مستشفى إدكو الجديد – محافظة البحيرة.

25. النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن دعم وتوريد مستشفى إدكو بجهاز الرنين المغناطيسى (MRI) – محافظة البحيرة.

26. النائب طلبة النحال، بشأن إحلال وتجديد مبنى مكتب صحة مركز بدر التابع لمديرية الشئون الصحية – محافظة البحيرة.

27. النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن إنشاء عيادات لزراعة الكبد للأطفال والبالغين فى مركز كبد المحلة التعليمى – محافظة الغربية.

28. النائب محمود نجيب مشعل، بشأن بناء مستشفى لمركز الزرقا – محافظة دمياط، على كود التأمين الصحى الشامل.

29. النائبة هيام الطباخ، بشأن إلغاء نظام الإحالة الورقى للمرضى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية وتحويله لنظام إحالة إلكتروني.

30. النائبة نشوى الشريف، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررًا أسوة بالسادة ذوى الهمم نظرًا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

31. النائب خالد أبو نحول، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررًا أسوة بالسادة ذوى الهمم نظرًا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

32. النائب محمود الضبع، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة جهينة- محافظة سوهاج.

33. النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تحويل قصر الأميرة نعمت المملوك لهيئة الإصلاح الزراعى ليكون قصر ثقافة المرج- حى المرج- محافظة القاهرة.

34. النائب إبراهيم عويس، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لكلا من قريتى قرنفيل وأجهور الصغرى- مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

35. النائب إلهامى البارودى، بشأن:

1- فتح مقر إدارى لشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتيد) المكلفة بقراءة العدادات الرقمية بمركز ومدينة جرجا- محافظة سوهاج

2- عودة توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل (شركة ريجاس غاز الأقاليم) بمركز جرجا- محافظة سوهاج.