مصرع شاب بطلق ناري في الشرقية

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بالجانب الأيسر والفخذ الايسر بقرية حانوت دائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفي كفر صقر يفيد إستقبال "حمدي م ج ع" 22 سنة مقيم حانوت دائرة كفر صقر "جثة همدة" مصابا بطلق ناري بالجانب الأيسر والفخذ الأيسر.
وبالإنتقال والفحص تبين مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري بقرية حانوت دائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.