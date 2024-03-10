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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر توافق على زيادة رأس المال

صدى البلد

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمى شركة غاز مصر، أمس "السبت"، وبعد اعتماد إقرار صحة انعقاد الجمعية العامة العادية تم عرض كلمة مسجلة من  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التي قام بتوجيهها لمساهمى الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بشركة غاز مصر وهنئ الحضور بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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 وأشاد بدور غاز مصر الرائد في مجال توصيل الغاز الطبيعى وتحقيقها لأعلى معدلات التنفيذ على مستوى القطاع، كما أثنى بالتطورات المالية للشركة خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في مضاعفة راس مال الشركة في اوقات قياسية.

واستهل المهندس رئيس الجمعية  كلمته بتقديم عظيم الشكر بالإنابة عن كافة العاملين بالشركة ومجلس الإدارة  لوزير البترول على دعمه الكبير للشركة مما كان له عظيم الأثر في تحقيق تلك المعدلات وسبب رئيسى في حدوث تلك القفزات الاستثمارية  لمضاعفة قدرات الشركة لفتح مجالات عمل جديدة خلال الفترة الراهنه سواءً داخل الجمهورية  أو خارجها.

وناقشت الجمعية ما ورد بجدول الاعمال بحضور المهندس مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة ايجاس وعلاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب اشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية والتجارية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من المساهمين.

وتم تقديم عرض تقديمى تضمن فيلم تسجيلى ملخص عن نشاط الشركة والذى شمل دور شركة غاز مصر فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشاءات التجارية والصناعية، وكذلك دور الشركة فى مشروع حياة والمساهمة في العديد من المشروعات القوميه الهامه وكذلك التطور الملحوظ في اداء الشركة فى مجال المقاولات العامة من اعمال مدنية متكاملة وميكانيكية والكتروميكانيكية.

واسفرت نتائج مناقشة ما ورد بمذكرات جدول اعمال  الجمعية العامة العادية عن:

 المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر ٢٠٢٣ بالاجماع والمصادقة على ما قام به مجلس الادارة من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيله الحالي.

 الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 290 482 961 جنيه مصري الى 435 223 442 1 جنيه مصري تمويلاً من أرصدة احتياطي خاص (علاوة الأصدار) بقيمة 138 725 415 جنيه مصرى ومبلغ 007 016 65 جنيه مصري من أرصدة إحتياطى عام وفقاً للمركز المالى للشركة في 31 ديسمبر 2022.

جدير بالذكر ان الجمعية العامة غير العادية التى اقيمت فور انتهاء الجمعية العادية تم اقرار مقترح بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه مصرى إلى 3 مليار جنيه مصرى وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 290 482 961 جنيه مصرى الى 435 223 442 1 جنيه مصرى.

واختتم رئيس الشركة كلمته بشكر العاملين على ما قاموا به من مجهود كبير هذا العام وهنأهم وجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

غاز مصر البترول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعى

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