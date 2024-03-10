ولا في الأحلام.. طيار يساعد بولادة طفل أثناء رحلته| إيه الحكاية؟

تصدر كابتن طيار الترند وبات محبوبًا على وسائل التواصل الاجتماعي في البر الرئيسي - لأنه ترك قمرة القيادة في منتصف الرحلة للمساعدة في ولادة طفل أحد الركاب.

كان جاكارين سارانراكسكول، من تايلاند، والذي يتمتع بخبرة طيران تبلغ 18 عامًا، يقود طائرة VietJet من تايبيه في تايوان إلى بانكوك في تايلاند.

وذكرت سينا ​​نيوز أنه خلال الرحلة دخلت إحدى الركاب في المخاض وأنجبت طفلها بأمان، مما جعله يشعر بالفخر.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الأم قد أبلغت طاقم الطائرة بحالتها قبل الصعود إلى الطائرة، وبينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع آلاف الأقدام، عثر عليها أفراد طاقم الطائرة في أحد الحمامات وهي على وشك الولادة، والذين أخبروا جاكارين على الفور.

لم يساعد والد الطفل مطلقًا في الولادة من قبل، لكنه بدا هادئًا، وإن كان متوترًا إلى حد ما طوال فترة الولادة.

وبدعم من المسعفين الذين كانوا على أهبة الاستعداد في مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، تم إرسال الأم وطفلها سالمين وبصحة جيدة إلى مستشفى في العاصمة التايلاندية.

ونشر جاكارين صورة لنفسه وهو يحمل الطفل على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مع تعليق: "لقد كنت طيارًا لمدة 18 عامًا. لقد ساعدت للتو طفلاً حديث الولادة على متن الطائرة”