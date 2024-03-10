عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعتماد نتائج أعمال سيدبك عن 2023..توزيع كوبون 1.25جنيه لحاملي الأسهم على دفعتين وسهم مجاني لكل 5 أسهم

اعتماد نتائج أعمال
اعتماد نتائج أعمال شركة سيدبك عن عام 2023

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن صناعة البتروكيماويات المصرية بما يتوافر لها من إمكانيات وكيانات وخبرات لايزال لديها الكثير من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق نجاحات أكثر، ومن ثم فإن تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040 سيسهم أكثر فى الوفاء بمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض.

نتائج أعمال سيدبك عن عام 2023

 
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية،  خلال اجتماع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك لاعتماد نتائج اعمالها عن عام 2023 ، إلى أهمية الدور الحيوى اقتصادياً وصناعياً الذى تقدمه سيدبك ضمن منظومة توفير المنتجات البتروكيماوية، وكذا التزامها الواضح بتطبيق معايير السلامة والتوافق البيئى والعمل على التطوير المستمر لنظم أعمالها وصقل خبرات كوادرها ما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج، كما لفت إلى مشاركتها المتميزة في برامج العمل التنموي وتنمية المجتمعات المحيطة .

وأشار  وزير البترول والثروة المعدنية  إلى أن الفترة القادمة ستشهد توفيراً أكبر لمدخلات الإنتاج فى ظل التوسعات التى يتم العمل عليها فى مجمع غازات الصحراء الغربية، وزيادة التكامل بين الشركات (إيكم وإيجاس وجاسكو ) لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج، مشيداً بأداء العاملين ودورهم فيما تحقق من نتائج أعمال متميزة.

واستعرض المهندس محمد إبراهيم رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال موضحاً أنه عام جديد من الإنجازات في مسيرة الشركة وأنها بفضل الدعم المستمر الذى تشهده من  وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تمكنت من تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105% وتحقيق 106% من المستهدف للخطة التسويقية والبيعية ، حيث نجحت فى إنتاج وتوفير الإيثلين بكمية 259 ألف طن اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إثيلين وتغطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية وإنتاج البولي إثيلين بكمية 210 آلاف طن بالإضافة الى إنتاج البوتاجاز غير المعالج بكمية 38 ألف طن طبقاً لكميات ومواصفات غازات التغذية المتاحة بالإضافة الى إنتاج نافتا عالية الأوكتان بكمية 6ر6 آلاف طن كمنتج ثانوي، هذا بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة 5ر7% في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ران جاز النيجيرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنوياً بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلاً والتوزيع بالسوق المحلي. 

وأوضح التزامها بإجراء  الصيانات الدورية وتحديث الأنظمة والوحدات الإنتاجية وتعظيم العمليات الإنتاجية والاهتمام برأس المال البشرى واستخدام التقنيات اللازمة للمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتوفير بيئة عمل أمنة من خلال تطبيق صارم لأفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، وأنها نجحت فى اجتياز المراجعة الخارجية عن طريق الشركة المانحة لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والوصول بعدد ساعات التشغيل الآمن إلى 11.891 مليون ساعة عمل ،كما حافظت الشركة على بيئة عملها نظيفة وآمنة منذ نشأتها ، ونجاح نظام إدارة الجودة والطاقة والمعرفة وتنفيذ مشروع دعم التواصل بين النظراء لتعزيز كفاءة الطاقة بصناعة البتروكيماويات والبلاستيك بالتعاون في مجالات تطبيق نظم إدارة الطاقة وتحسين نظم المحركات والمضخات وضواغط الهواء وتطبيقات كفاءة الطاقة الحرارية في العمليات الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). 

كما  نجحت فى اجتياز المراجعة الخارجية بنجاح لنظام إدارة الجودة والطاقة طبقاً للمواصفات القياسية .
وأقرت الجمعية الميزانية وتوزيع مبلغ 25ر1 جنيه ربحا لكل سهم وتوزيع سهم مجانى لكل 5 أسهم.

سيدبك صناعة البتروكيماويات زيادة الإنتاج أسعار البوتاجازات مجمع غازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

هاجمها هاكرز .. شركة برماجيات شهيرة تؤكد سرقة أسرار مهمة.. ما القصة؟

صراع الصدارة.. محمد صلاح علي مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بايدن: نتنياهو أخطأ يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها واجتياح رفح خط أحمر

عاجل.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد بداية رمضان في الدول العربية

رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا في الأحلام.. طيار يساعد بولادة طفل أثناء رحلته| إيه الحكاية؟

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

فيديو

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ