عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت نسرين طافش على الصور، اخر فطار قبل رمضان المبارك.

txt

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

txt

بالأسود الأنيق.. ريهام سعيد تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة من السعودية

وخطفت نسرين طافش الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أسود ضيق يكشف عن أنوثتها الجذابة بصيحة الأوف شولدر.

واعتمدت نسرين طافش على اللمسات الجمالية الهادئة، فاكتفت بوضع الليب جلوس الرقيق مع القليل من البلاشر على الوجنتين فقط.

وتركت نسرين طافش خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة مميزة أعلى الكتف، وتزينت بالسلسلة الرقيقة في الرقبة والاقراط البسيطة في الأذن.

نسرين طافش 
نسرين طافش إطلالات نسرين طافش أعمال نسرين طافش الفنانة نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

موضوعات متعلقة

ولا في الأحلام.. طيار يساعد بولادة طفل أثناء رحلته| إيه الحكاية؟

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

شقة بدل قصر.. سيدة تتهم زوجها بالبخل لسبب صادم

بالأسود الأنيق.. ريهام سعيد تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة من السعودية

في شهر المرأة .. 4 أبراج مواليدها تحب السيطرة

زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار في السعودية بإطلالة محتشمة

مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

الخير هيزيد .. 4 أبراج محظوظة طول شهر رمضان | هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

من حضن النيل للقبر.. القصة الكاملة لمأساة معدية منشأة القناطر

دعاء رؤية هلال رمضان 2024.. ردده الآن يفتح لك الأبواب المغلقة

لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

صلاة التراويح أولى شعائره.. اعرف دعاء أول يوم رمضان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة.. ميزات مخفية في آيفون لا يعرفها الكثيرون.. في أقل من دقيقة تخلص من ذاكرة هاتفك الممتلئة

قبل انطلاقه الليلة.. تفاصيل حفل الأوسكار 2024 وتوقعات بأبرز الفائزين وفقراته الفنية

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ