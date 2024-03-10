فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت نسرين طافش على الصور، اخر فطار قبل رمضان المبارك.

وخطفت نسرين طافش الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أسود ضيق يكشف عن أنوثتها الجذابة بصيحة الأوف شولدر.

واعتمدت نسرين طافش على اللمسات الجمالية الهادئة، فاكتفت بوضع الليب جلوس الرقيق مع القليل من البلاشر على الوجنتين فقط.

وتركت نسرين طافش خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة مميزة أعلى الكتف، وتزينت بالسلسلة الرقيقة في الرقبة والاقراط البسيطة في الأذن.