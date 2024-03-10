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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت الفنانة مريام فارس جمهورها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

هنأت ميريام فارس متابعيها بحلول شهر رمضان، وكتبت رمضان كريم، اتمنى لكم رمضان مبارك والسلام والحب.

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أثارت ميريام فارس الجدل بإطلالة رمضانية غير متوقعة، مرتدية عباءة واسعة باللون البرتقالي مكشوفة من الساقين، ذات أكمام واسعة، حيث علق الجمهور «عباية مفتوحة دونت ميكس».

انتعلت ميريام فارس حذاء فضي ذا كعب عالي يبرز أنوثتها، وحملت حقيبة متوسطة الحجم بنفس لون الحذاء الأنيق.

واعتمدت ميريام فارس على نفس تسريحة الشعر الكيرلي، أما عن المكياج فوضعت الالوان الناعمة مثل اللون البيج في الشفاه والبني الفاتح على الوجنتين والهايلايتر اللامع الجذاب.

ميريام فارس 
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