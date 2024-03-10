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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 10 مارس 2024، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

نستعرض أسعار الذهب دون مصنعية في الإمارات اليوم الأحد، مقابل الدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  الأحد للجرام عيار 24 بلغت نحو 270.25 درهم إماراتي. 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 22 نحو 247.75 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 نحو 236.50 درهما إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 18 نحو 202.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد للجرام عيار 14 نحو  157.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد  للجرام عيار 12 وصلت نحو 135 درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  لـ الأوقية بلغت نحو 8406 درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1892 درهم إماراتي.

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عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

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