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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 3120 جنيها| فيديو

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

رصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، حيث استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وفي كل محال الصاغة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2178 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال حازم علي ، أحد تجار الذهب: إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة السابقة؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ، وانخفض جرام الذهب بنسبة كبيرة الآن؛ بسبب استقرار سعر صرف الدولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3554 جنيها، وعيار 21 إلى 3120 جنيها، وعيار 18 إلى 2666 جنيهًا، والجنيه الذهب إلى 24840 جنيها، وسعر الأونصة بلغ 110520 جنيها .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=354626794240365&id=100064651903367&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f

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