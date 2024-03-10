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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السباحة يحصد 6 ميداليات في ثاني أيام منافسات دورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

نجح أبطال منتخب السباحة في حصد 6 ميداليات متنوعة خلال اليوم الثاني من منافسات السباحة في بطولة دورة الألعاب الأفريقية بغانا 2023 خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

أحرز الميداليات لوجين عبدالله ميدالية ذهبية في سباق 200 متر حرة سباحة بزمن 2:03.63 دقيقة، بينما حصد مروان القماش الميدالية الذهبية في نفس سباق أيضا بزمن 1:49.75 دقيقة، كما حصل على خلف الله الميدالية الذهبية فى سباق 50 متر فراشة بزمن 23.93 ثانيه، وأيضا حصدت الفراشة فريدة عثمان الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة بزمن 26.02 ثانية.

وحقق اللاعب عبد الله نصر الميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة  بزمن 1:50.39 دقيقة، بالإضافة إلى ميدالية فضية لمنتخب مصر للسباحة فى سباق 4*100 متر متنوع مختلط بزمن 4:03.26 دقيقه َ.

تسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

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