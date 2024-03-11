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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع بدء شهر رمضان.. قوات الاحتلال تعلن حالة الاستنفار القصوى بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت حالة الاستنفار القصوى مع بدء شهر رمضان المبارك، ونشرت بموجب حالة الاستنفار 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ووفقا للوكالة، فقد ذكرت مصادر صحفية اسرائيلية أنه تم نشر حوالي 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى 12 كتيبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تنتشر حاليا في قطاع غزة، كما تم تعزيز فرق الاستنفار (الفرق المتأهبة) وهي ميليشيات مدنية تنضوي تحت ما يسمى "قيادة الجبهة الداخلية".

وأمس الأحد، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة التراويح، واحتجزت المواطنين على أبواب المسجد، حيث فرضت قيودا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40 عاما فقط.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ 5 أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

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