أسرار الشيفات .. طريقة عمل قمر الدين بدون تكاليف

إذا كنت تودين تقديم حلويات بعد الفطار في رمضان نقدم لك اليوم طريقة عمل طريقة قمر الدين بأسرار الشيفات..
طريقة عمل المشمشية قمر الدين
• المقادير
لفة من قمر الدين
نصف كوب من السكر
3 معالق كبيرة من النشا
2 كوب من الماء الفاتر
ربع كوب من جوز الهند
ربع كوب من المسكرات المجروشة
• خطوات عمل المشمشية قمر الدين
- ابدأي بوضع لفة قمر الدين في الماء الفاتر لمدة لا تقل عن الساعتين، حتى يصبح قوامه طري.
- ضعي قمر الدين بعد نقعه في الخلاط الكهربي، وضيفي إليه السكر، واضربيهم جيدا.
- ضعي عصير قمر الدين في وعاء على النار وقلبيه حتى يبدأ في الغليان.
- ضعي النشا في كوب وضيفي إليه الماء وذوبي النشا جيدا.
- ضيفي محلول النشا تدريجيا إلى عصير قمر الدين، وحركي الخليط باستمرار، حتى يثقل القوام
- ضعي الخليط في أطباق واتركيه حتى يبرد وقدميه.