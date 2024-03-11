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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يناقش توفير الأجهزة واحتياجات بعض المستشفيات

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك بحضور مدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة التخطيط، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة التموين الطبي، لبحث احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى، ومدى إمكانية توفير تجهيزات طبية وغير طبية للمستشفيات.

ناقش الدكتور هشام مسعود احتياجات بعض المستشفيات للأجهزة كالغسالات والمولدات الكهربائية، وأجهزة التعقيم، وغيرها، والتي تأتي بعد توريد عدد ٦ غسالات مركزية بسعة ٢٥ كيلوغرام لكل من مستشفيات "فاقوس، والقنايات، والإبراهيمية، وههيا" المركزية، ضمن خطة العام المالي السابق، ومناقشة إمكانية تطوير بعض الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

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كما ناقش "مسعود" مع مديري الإدارات الفنية آخر المستجدات بأعمال التطوير التي تتم ببعض منافذ تقديم الخدمة الطبية حالياً، للوقوف على نسب الإنجاز، موجهاً بعمل تقرير لكل مستشفى عن احتياجاتها، وعمل المقايسات اللازمة لتوفير هذه الإحتياجات، كما ناقش بعض المقايسات التقديرية التي تم إعدادها لتطوير الأقسام الطبية لبعض المستشفيات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والاعتمادات المالية المخصصة للمديرية في هذا الشأن.

إدارة المستشفيات إدارة التموين الاعتمادات المالية الدكتور هشام مسعود المستشفيات العامة المولدات الكهربائية صحة الشرقية مدير إدارة المستشفيات محافظة الشرقية

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