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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

صدى البلد

اعتاد الدكتور هاني الناظر قبل وفاته علي تقديم النصائح المختلفة  وكانت أبرز ارشاداته في رمضان والصيام هي 

عدم كسر الصيام على الماء أو العصير أو المشروبات الغازية حيث أنها  من الأخطاء التي يقترفها الكثير من الأشخاص، مشددًا على ضرورة بدء وجبة الإفطار بتناول القليل من الشوربة الساخنة.

وأوضح أن سخونة السخونة تساعد على تهيئة المعدة لعملية هضم الطعام الذي سيتم تناوله في وجبة الإفطار، عن طريق تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها.

وأوصى أستاذ الأمراض الجلدية بعدم عصر الليمون على الشوربة، لأن السخونة تؤدي إلى تكسير فيتامين سي، مما يمنع الجسم من الاستفادة منه.

الدكتور هاني الناظر هاني الناظر دكتور هانى الناظر وجبة الافطار الشوربة

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