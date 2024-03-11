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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من غير بيض.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة

صدى البلد

إذا كنت تحاولين عمل الطعمية في المنزل بدون تكاليف نقدم لك اليوم طريقة عمل الطعمية المصرية مثل المطاعم
مقادير الطعمية المصرية:

2 كوب (فول مدشوش).
.
1/2 (كزبرة خضراء).
4 ملاعق صغيرة من (كزبرة ناشفة).
1 حزمة (كرّات).
2 حبة (بصل).
1 (رأس ثوم).
1/2 كوب (بقدونس أخضر).
1/2 ملعقة كبيرة (بيكنج صودا).
1/4 ملعقة كبيرة (بابريكا).
2 ملعقة كبيرة (سمسم).
زيت نباتي للقلي.
ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل الطعمية المصرية المقرمشة:

قومي أولاً بنقع الفول المدشوش في الماء على الأقل 12 ساعة قبل البدء في عمل عجينة الطعمية.
اغسلي الكرات جيداً وقطّعيه، وقشّري الثوم والبصل.
ضعي الفول المنقوع والمصفى مع الثوم، والبصل، والكرّات، والكزبرة، والكزبرة، والبقدونس، والثوم بالكبّة.
اخلطي المكونات جيداً بالكبّة حتى تنعم تماماً.
إذا واجهتي صعوبة في فرم الفول يمكنك إضافة ملعقة أو اثنين من الماء البارد في حالة صعوبة الخلط بالكبة.
استمري بالخلط حتى تتكون لديكِ عجينة لينة.
وللحصول على قوام الطعمية الهش أثناء القلي، قومي بإضافة البيكنج صودا إلى العجينة، وقلّبيها جيداً
الآن قومي بتشكيل العجينة على هيئة أقراص الفلافل 
عند القلي رشّي القليل من السمسم على أقراص الفلافل، مع إضافة الملح والشطة والكزبرة الناشفة.
ضعي الزيت على نار متوسطة حتى يسخن، ثم قومي بوضع حبات الطعمية في الزيت الساخن،
واستمري في تقليبه حتى يصبح لون الطعمية ذهبياً وتنضج من الداخل.
يتم إخراج الطعمية من الزيت ووضعها على ورق المطبخ حتى تمتص الزيت.

طريقة عمل الطعمية عجينة الطعمية مقادير الطعمية الفل الفلافل الفول المدشوش

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