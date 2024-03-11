البورصة تربح 39 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 2.87% في 10 دقائق

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 39 مليار جنيه خلال أول 10 دقائق من تعاملات اليوم الأثنين - ثاني جلسات الأسبوع- بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة 2.8% ليصل إلى مستوى 33864 نقطة.. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 7422 نقطة.



زاد مؤشر ايجي اكس 1000 الاوسع انتشارا والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 10714 نقطة.