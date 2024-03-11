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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة في تاريخها.. البتكوين تستمر في الارتفاع وتخترق مستويات 71 ألف دولار

بيتكوين
بيتكوين

ارتفعت البتكوين خلال تداولات الإثنين 11 مارس إلى مستويات 71 ألف دولار، والتي تعد مستويات قياسية للعملة المشفرة الأشهر حول العالم.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي إن بي سي عربية”، هذا وسجلت البتكوين مكاسب 244% في آخر 12 شهر.
 

وكانت البتكوين قد قفزت إلى أكثر من 69 ألف دولار في 5 مارس عند مستويات لم تشهدها العملة المشفرة حتى ذلك التاريخ. هذا وجذبت صناديق الاستثمار المتداولة التي أطلقتها شركات مثل "بلاك روك" وFidelity Investments أكثر من 7 مليارات دولار من صافي التدفقات منذ إطلاقها في أقل من شهرين، وهو ما يأتي مع اقتراب انخفاض وشيك في نمو المعروض من "بتكوين" - المعروف باسم التنصيف- والذي يؤدي أيضاً إلى تأجيج المشاعر الداعمة للارتفاع.

وتجاوز سعر العملة المشفرة 69,210 دولاراً صباح الثلاثاء، في نيويورك، وفقاً لموقع Coin Metrics، قبل أن يتراجع. وتم تداوله مؤخراً دون تغيير يذكر عند 67.481 دولاراً.

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