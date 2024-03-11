تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف تباطؤ الطلب في الصين

واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين 11 مارس الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع.



وحسب تقرير نشرته وكالة “سي إن بي سي عربية”، فإنه بحلول الساعة 01:29 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6% إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أو 0.6% إلى 77.51 دولار.



وانخفض كلا الخامين الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت 1.8% وخام غرب تكساس الوسيط 2.5%.

آراء المحللين

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس NS Trading "طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين على تمديد مجموعة أوبك+ لتخفيضات الإنتاج" مضيفا أن الإشارات المتباينة من بيانات التوظيف الأمريكية دفعت بعض المتداولين إلى تعديل مواقفهم.



وتابع "لكن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ستحد من الخسائر مع احتمال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقد يتسع الصراع بين روسيا وجيرانها".



وحددت الصين الأسبوع الماضي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 5%، وهو ما وصفه العديد من المحللين بأنه طموح دون المزيد من التحفيز.



وأظهرت بيانات يوم الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، ليتواصل اتجاه تراجع المشتريات من قبل أكبر مشتر للنفط في العالم.