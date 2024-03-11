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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوضع خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لهيئة التنمية الصناعية ووزارات الإستثمار والتنمية المحلية والبترول  والإسكان لوضع خريطة صناعية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.

واقترحت متى فى بيان صحفى لها أن يتم الإعلان من خلال هذه الخريطة الصناعية عن مواقع الإستثمار داخليا وخارجيا بدون إخفاء لجذب الإستثمار الصناعي ، و حتي يتمكن المستثمر الكبير والصغير والخارجي أو الداخلي من معرفة اتجاهات الدولة للإنتاج ، بما يتناسب مع كل محافظة بما تشمله من زراعات أو خامات بيئية تدخل في صناعات لمواد خام يضاف إليها قيمة مضافة وتدر دخل للبلاد وتكون جاذبة للمستثمر.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عدد من الدول العربية والأفريقية المجاورة لمصر تقوم بتحديد مدى إحتياجاتها من المصانع ومكان هذه المصانع بالقرب من الخامات وماهى وسيلة النقل المناسبة لتصدير المنتجات إلى الخارج.

وأكدت أن وجود خريطة صناعية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية سيساهم فى تشغيل المصانع بكل طاقتها فى كل المحافظات ، وتوفير العديد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة إلى البلاد ، فى ظل إحتياجنا الشديد إلى توفير العملة الأجنبية.

هيئة التنمية الصناعية خريطة صناعية الاستثمار الصناعي النائبة إيفلين متى المصانع

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