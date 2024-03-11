كل يوم سؤال.. مسابقة يومية فى شهر رمضان للأطفال بدار الكتب

ضمن أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك، وضمن احتفالات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بشهر رمضان، يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس، للعام السابع على التوالى مسابقة ثقافية دينية للأطفال من 9- 12 سنة باسم "كل يوم سؤال".

تنطلق المسابقة بداية من اليوم 1 وحتى 27 رمضان 1445 هـ، وتقام المسابقة عبر نشر سؤال جديد كل يوم على صفحة المركز الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وبمجرد ضغط الطفل على الرابط المدرج أسفل السؤال يمكنه الإجابة إلكترونيًا عبر تطبيق (google drive).

وأوضحت دار الكتب والوثائق أن فائز اليوم هو من يقدم أول إجابة صحيحة على السؤال، وتعلن نتيجة المسابقة يوم 29 رمضان، وتكون الجائزة مجموعة من الكتب وتسلم الجوائز للأطفال الفائزين من خارج القاهرة عبر الطرود البريدية.

جدير بالذكر أن مسابقة كل يوم سؤال تلقى إقبالا كبيرا من الأطفال فى كافة محافظات مصر، كما تضم قائمة الفائزين سنويًا أطفالا من الدلتا والصعيد ومحافظات القناة بالإضافة إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية.