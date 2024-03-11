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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محافظ جنوب سيناء يزور شركة خدمات البترول الجوية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء إيهاب علي عبد المقصود، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول الجوية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين ٢٠٢٤/٣/١١، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الشركة.


وبحسب بيان للشركة، في اطار التعاون الوثيق بين شركة خدمات البترول الجوية ومحافظة جنوب سيناء.


وقام اللواء خالد فودة بتسليم درعا من المحافظة للواء/ إيهاب علي عبد المقصود تقديرا للدعم المتواصل الذى تقدمه الشركة للمحافظة،  آخرها تنفيذ رحلات الى طابا  يومى 8 و 9 مارس لنقل كبار الشخصيات للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

ورحلة الى سانت كاترين يوم 10 مارس وصل على متنها رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء الى سانت كاترين لمتابعة المراحل النهائية لتطوير موقع التجلى الاعظم.

البترول البترول والثروة المعدنية العيد القومي للمحافظة اللواء خالد فودة محافظ تطوير موقع التجلى الأعظم جنوب سيناء الصحفي مايكل عياد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

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