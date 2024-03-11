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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان: انتهاء المحاضرات الساعة 4 عصرا طوال الشهر الكريم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان عن بدء العمل بنظام جديد للمحاضرات خلال الشهر الكريم وأن هذا النظام يستمر حتي نهاية شهر رمضان. 

 

وكشفت إدارة  كلية الآداب  جامعة حلوان، جدول مواعيد المحاضرات للطلاب خلال شهر رمضان المبارك، حيث إنه يبدأ اليوم الدراسي  في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا وينتهي في تمام الساعة الـ4 عصرًا.

 

والجدير بالذكر أنه استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان،  الدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية في مصر، لمناقشة توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

ورحب قنديل بزيارة الملحق الثقافى السعودى لجامعة حلوان، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية. 

وأكد رئيس الجامعة والملحق الثقافى ضرورة دعم التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، وبخاصة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين في البرامج الدراسية المتميزة.

 

هذا وقد تم مناقشة البرامج الجديدة التى سوف يتم طرحها فى الأعوام القادمة فى مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا.

 

حضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير إدارة الوافدين بالجامعة

Jobs Education إدارة كلية الاداب آداب جامعة حلوان الآداب جامعة حلوان البرامج الدراسية ادا

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